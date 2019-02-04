الاتحاد الأوروبي “قلق بشدة”من نشاط إيران الباليستي

عبّر الاتحاد الأوروبي عن “قلقه الشديد” من إطلاق إيران صواريخ باليستية، ومن الاختبارات التي تجريها على تلك الصواريخ، في أحدث موقف أوروبي من طهران التي لا تزال تحافظ على الاتفاق النووي مع الاتحاد.

وأبقت دول الاتحاد الأوروبي على الاتفاق النووي مع إيران، رغم انسحاب الولايات المتحدة منه وفرض عقوبات على طهران على خلفية أنشطتها في مجال تصنيع الأسلحة الباليستية.

وقال الاتحاد في بيان مشترك نادر بشأن إيران: “تواصل إيران جهودًا لزيادة مدى ودقة صواريخها، إلى جانب زيادة عدد الاختبارات وعمليات الإطلاق”.

كما دعا طهران، في ذات البيان، إلى الإحجام عن تلك الأنشطة التي زادت من الارتياب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأضاف: “هذه الأنشطة تعمّق الارتياب وتساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي”.