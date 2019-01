ظريف يدعو ترامب للإصغاء لمواقف الاتحاد الأوروبي وإدارة أوباما

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الإصغاء إلى مواقف الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة والمسؤولين الأمريكيين في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وجاءت دعوة ظريف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردًا على التناقض الحاصل بين ترامب وأجهزة الاستخبارات الأمريكية حول إيران والاتفاق النووي.

وكتب ظريف على حسابه اليوم الأربعاء، “حينما تتناقص أجهزة استخبارات ترامب مع ما يقوله هو ودعاة الحرب في حكومته والإسرائيليين حول إيران! فقد كان عليه خلال كل هذه الفترة أن يصغي إلى مواقف الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة والمسؤولين الأمريكيين السابقين”.

وأرفق وزير الخارجية الإيراني في تغريدته صور عن التغطية الخبرية لمواقف مستشار الأمن القومي الأمريكي المناهض للنظام الإيراني جون بولتون وكذلك التقرير الجديد لأجهزة الاستخبارات الأمريكية.

#ThatAwkwardMoment

When @realDonaldTrump's own intelligence agencies contradict what he, the warmongers in his admin, and the Israelis say about Iran. He should have listened to the EU, the UN, and former US officials all along. pic.twitter.com/fszNJfCnen

— Javad Zarif (@JZarif) January 30, 2019