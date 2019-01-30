ظريف يدعو ترامب للإصغاء لمواقف الاتحاد الأوروبي وإدارة أوباما

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الإصغاء إلى مواقف الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة والمسؤولين الأمريكيين في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وجاءت دعوة ظريف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردًا على التناقض الحاصل بين ترامب وأجهزة الاستخبارات الأمريكية حول إيران والاتفاق النووي.

وكتب ظريف على حسابه اليوم الأربعاء، “حينما تتناقص أجهزة استخبارات ترامب مع ما يقوله هو ودعاة الحرب في حكومته والإسرائيليين حول إيران! فقد كان عليه خلال كل هذه الفترة أن يصغي إلى مواقف الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة والمسؤولين الأمريكيين السابقين”.

وأرفق وزير الخارجية الإيراني في تغريدته صور عن التغطية الخبرية لمواقف مستشار الأمن القومي الأمريكي المناهض للنظام الإيراني جون بولتون وكذلك التقرير الجديد لأجهزة الاستخبارات الأمريكية.

#ThatAwkwardMoment When @realDonaldTrump's own intelligence agencies contradict what he, the warmongers in his admin, and the Israelis say about Iran. He should have listened to the EU, the UN, and former US officials all along. pic.twitter.com/fszNJfCnen — Javad Zarif (@JZarif) January 30, 2019

ويوم أمس الثلاثاء تم الإعلان عن التقرير السنوي لتقييم التهديدات القائمة ضد الولايات المتحدة في اجتماع للجنة الأمنية في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وأكد مدير الاستخبارات الأمريكية دان كوتس، أن إيران لا تعكف وفق المعلومات المتوفرة لديه على تطوير قنبلة نووية.

واليوم الأربعاء، وصف ترامب، أجهزة الاستخبارات الأمريكية بـ”الساذجة والمخطئة” في التعامل مع الخطر الإيراني، مشيرًا إلى أن سلوك إيران قد تغير منذ أن أصبح رئيسًا.

وقال: “يبدو أن رجال المخابرات يتعاملون بسلبية وسذاجة مع الخطر الإيراني، هم على خطأ، عندما أصبحت رئيسًا، كانت إيران تخلق المشاكل في الشرق الأوسط وخارجه، ومنذ أن أنهينا الاتفاق النووي الإيراني تغير سلوكهم”.