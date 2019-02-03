ترامب: إرسال قواتنا إلى فنزويلا خيار مطروح

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إرسال قوات إلى فنزويلا هو “أحد الخيارات” المطروحة، وإنه رفض طلبًا من الرئيس نيكولاس مادورو للقائه.

وأكد ترامب في مقابلة بثتها شبكة (سي.بي.إس) الأمريكية، اليوم الأحد، “بدون شك… هذا أحد الخيارات”.

وأضاف، “لقد طلب لقائي وأنا رفضت ذلك. نحن على مسافة بعيدة جدًا في هذه العملية”.

من جانبه، صرح السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام، أن الرئيس دونالد ترامب، ناقش معه خيار استخدام القوة العسكرية في فنزويلا.

جاء ذلك في مقابلة مع موقع “أكسيوس” الإخباري الأمريكي، سرد فيها فحوى لقائه مع ترامب بشأن التطورات في فنزويلا.

وأوضح غراهام أن ترامب سأله عن رأيه بشأن استخدام القوة العسكرية في فنزويلا، وأنه أجاب الرئيس بالقول: “إن خطوة كهذه قد تثير مشاكل في المنطقة”.

وتابع قائلًا: “ترامب قال لي مندهشًا، أنت ترغب في الغزو بكل مكان، فقلت له أنا لا أريد الغزو في كل مكان، بل أرغب في استخدام الجيش عندما تكون مصالح أمننا القومي مهددة”.

وتشهد فنزويلا توترًا متصاعدًا منذ 23 يناير/كانون الثاني الجاري، بعد أن أعلن غوايدو رئيس البرلمان الفنزويلي زعيم المعارضة، رئيسًا مؤقتًا للبلاد إلى حين إجراء انتخابات جديدة.