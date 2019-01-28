غراهام: ترامب ناقش معي الخيار العسكري ضد فنزويلا

صرح السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام، أن الرئيس دونالد ترامب، ناقش معه خيار استخدام القوة العسكرية في فنزويلا.

جاء ذلك في مقابلة مع موقع “أكسيوس” الإخباري الأمريكي، سرد فيها فحوى لقائه مع ترامب بشأن التطورات في فنزويلا.

وأوضح غراهام أن ترامب سأله عن رأيه بشأن استخدام القوة العسكرية في فنزويلا، وأنه أجاب الرئيس بالقول: “إن خطوة كهذه قد تثير مشاكل في المنطقة”.

وتابع قائلًا: “ترامب قال لي مندهشًا، أنت ترغب في الغزو بكل مكان، فقلت له أنا لا أريد الغزو في كل مكان، بل أرغب في استخدام الجيش عندما تكون مصالح أمننا القومي مهددة”.

وأضاف غراهام أن ترامب مشحون برغبة حقيقية لشن حرب ضد فنزويلا.

وتشهد فنزويلا توترًا متصاعدًا منذ 23 يناير/كانون الثاني الجاري، إثر زعم غوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي زعيم المعارضة، حقه بتولي الرئاسة مؤقتًا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.