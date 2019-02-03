بريطانيا: رفض الاتحاد إعادة التفاوض على اتفاق الخروج تصرف “غير مسؤول”

اعتبر وزير التجارة البريطاني ليام فوكس، في مقابلة بثت الأحد، أن رفض الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض على اتفاق خروج بريطانيا من التكتل سيكون تصرفًا “غير مسؤول”.

وقال فوكس لمحطة “سكاي نيوز” في مقابلة مسجلة: “هل يقولون حقا إنهم يفضلون عدم التفاوض والوصول إلى وضع الخروج من دون اتفاق، من مصلحتنا جميعا التوصل إلى هذا الاتفاق، وقول الاتحاد الأوروبي إنه لن يناقش حتى الأمر يبدو لي تصرفًا غير مسؤول جدًا”.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قالت إنها “تسعى لإدخال تعديلات على اتفاق الانسحاب الذي تفاوضت عليه مع بروكسل، ليتسنى لها الحصول على تأييد البرلمان له، لكن التكتل قال إن إعادة التفاوض غير مطروحة”.