بنس يدعو لإنهاء “ديكتاتورية مادورو” في فنزويلا

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أثناء تجمع سياسي في ولاية فلوريدا، الجمعة، إن وقت الحوار في فنزويلا انتهى، وإن كل الخيارات مطروحة على الطاولة.

وجاءت تصريحات بنس في إطار الضغوط الأمريكية لمساعدة المعارضة التي تحاول الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال بنس أمام الحشود:”ليس هناك وقت للحوار. هذا وقت الفعل… حان الوقت لإنهاء ديكتاتورية مادورو بشكل حاسم وللأبد”.

واعترفت الحكومة الأمريكية بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسًا مؤقتًا للبلاد، ودعت دولًا أخرى إلى أن تحذو حذوها.

وقال بنس إن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع الجمعية الوطنية التي تهيمن عليها المعارضة لإيصال مساعدات إنسانية إلى فنزويلا.

وأضاف:”نحن مستعدون للعمل مع الحكومة المؤقتة في فنزويلا، والجمعية الوطنية، والرئيس جوايدو”.