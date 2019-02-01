بولتون: لا نية لتدخل عسكري أمريكي وشيك في فنزويلا‎

قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي اليوم الجمعة، إنه لا نية لدى الولايات المتحدة لتدخل عسكري وشيك في فنزويلا، لكنه كرر القول إن كل الخيارات ما زالت مطروحة.

وردًا على سؤال عما إذا كان التدخل العسكري الأمريكي وشيكًا أو إذا كان تدخل البرازيل أو كولومبيا أو الدول الثلاث وشيكًا قال بولتون في مقابلة إذاعية “لا”.

وحضّت الولايات المتحدة الجيش الفنزويلي قبل أيام على القبول بانتقال “سلمي” للسلطة من الرئيس نيكولاس مادورو إلى زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي تعترف به الولايات المتحدة وعدد من الدول الإقليمية رئيسًا بالوكالة لهذا البلد المضطرب.