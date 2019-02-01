الجنائية الدولية تطلق سراح رئيس ساحل العاج السابق باغبو

أطلقت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة سراح رئيس ساحل العاج السابق لوران باغبو.

وتلا القاضي شيلي إبوي أوسوجي القرار الذي اتخذته هيئة الاستئناف في المحكمة المؤلفة من خمسة أعضاء، وأمر بإطلاق سراح باغبو والمتهم الآخر شارل بليه جوديه، والسماح لهما بالرحيل “إلى بلد على استعداد لقبولهما على أراضيه”.

وكانت المحكمة قد برَّأتهما في 15 يناير/ كانون الثاني من تهم ارتكاب فظائع، لكنها أمرت باستمرار حبسهما بعد اعتراض الادعاء الذي يعتزم الطعن على تبرئتهما وسعى إلى الحصول على ضمانات بعودتهما إلى المحكمة لاحقًا إذا طُلب منهما.

وقال متحدث باسم المحكمة الدولية، مساء الجمعة، إن الرجلين غادرا مركز الاحتجاز في لاهاي “كإجراء مؤقت”، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.

وقال غيرت جان نوبس محامي باغبو “بعد أسبوعين من الانتظار في السجن، هذا يبعث على الارتياح إلى حدٍ بعيدٍ”. وأضاف:”لا ينبغي احتجاز شخص تمت تبرئته”.

وأمضى باغبو الذي حكم ساحل العاج من 2000 إلى 2011 سبع سنوات في الحبس في لاهاي.

وكان قضاة المحكمة قد قالوا إن دفوع الادعاء التي تربط باغبو بأعمال العنف المرتبطة بالانتخابات في 2010 و2011، والتي قُتل فيها نحو 3000 شخص “ضعيفة للغاية”.

وقُوبل الحكم بتبرئة باغبو بانتقادات من جماعات تمثل ضحايا العنف، الذي اندلع خلال انتخابات 2010 عندما رفض باجبو الاعتراف بالهزيمة أمام منافسه الحسن واتارا.