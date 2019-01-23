فرنسا تسلم للمحكمة الجنائية الدولية مشتبهًا به في جرائم حرب بأفريقيا الوسطى

قالت المحكمة الجنائية الدولية، في بيان، إنّ فرنسا سلمتها باتريس إدوارد نجايسونا عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم والذي يشتبه في أنه ارتكب جرائم حرب في جمهورية أفريقيا الوسطى.

واعتقل نجايسونا في 12 كانون الأول/ ديسمبر، بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجناية الدولية وأجازت محكمة فرنسية أواخر الشهر الماضي، تسليمه للمحكمة الدولية.

ويتهم ممثلو الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية نجايسونا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منها القتل والإبادة والترحيل والاضطهاد والتعذيب ومهاجمة مدنيين وتجنيد أطفال.

ووصفه ممثلو الادعاء بأنّه “الزعيم الكبير” لميليشيا الدفاع الذاتي “أنتي بالاكا” المسيحية التي نفذت هجمات ممنهجة ضد السكان المسلمين في عامي 2013 و2014.