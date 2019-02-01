ترامب يقول إنّه قد يعلن الطوارئ لبناء جدار على الحدود مع المكسيك‎

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنّه قد يُعلن الطوارئ على المستوى الوطني مما يتيح له الحصول على التمويل اللازم لبناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وأشار ترامب إلى أنّ ذلك يعود إلى عدم تحرك الديمقراطيين -فيما يبدو- في اتجاه التوصل إلى اتفاق يتضمن توفير تلك الأموال.

وتابع ترامب، خلال تصريحات أدلى بها أثناء حفل في البيت الأبيض:”لم نتوصل معهم إلى أيّ اتفاق”.

ومضى يقول:”أعتقد أن هناك فرصة جيدة أننا سنفعل ذلك”، في إشارة إلى إمكانية إعلان الطوارئ مما يسمح له باستخدام أموال خصصها الكونغرس لأغراض أخرى.