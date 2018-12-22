أزمة “الإدارات الفدرالية” تضرب أمريكا.. والسبب “جدار ترامب”

المصدر: أ ف ب

أرجأ مجلس النواب الأمريكي إلى السبت التصويت على مشروع قانون إنفاق قصير الأجل للحؤول دون إغلاق عشرات الإدارات الفدرالية.

وهذا يعني أن إغلاق هذه الإدارات بات أمراً لا مفر منه اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة بالتوقيت المحلي، بسبب الخلاف بين البيت الأبيض والكونغرس حول الجدار الحدودي.

وللحؤول دون هذا “الإغلاق” كان يفترض بمجلسي النواب والشيوخ أن يتوصلا مع البيت الأبيض إلى اتفاق قبل منتصف الليل لرفع سقف الموازنة الفدرالية.

لكن المفاوضات التي استمرت حتى اللحظات الأخيرة، باءت بالفشل، بسبب رفض المشرّعين الديموقراطيين الموافقة على مشروع الرئيس دونالد ترامب بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وبالتالي فإن عشرات الإدارات الفدرالية لن تتمكن من فتح أبوابها السبت كما أن موظفيها -وهم بمئات الآلاف- سيضطرون لأخذ إجازة غير مدفوعة الأجر.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يأمل ألا يستمر طويلًا إغلاق الإدارات الفدرالية.