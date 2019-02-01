بومبيو يعلن اليوم الانسحاب من معاهدة القوى النووية المتوسطة

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وقع البلدان المعاهدة في 1987 وتهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز أمن الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا والشرق الأقصى.