خطأ بروتوكولي فادح في زيارة ملك إسبانيا للعراق (فيديو)

ارتكب الوفد المرافق للملك الإسباني فيليب السادس في زيارته إلى العراق، اليوم الأربعاء، خطأ بروتوكوليًا فادحًا، عندما وضعوا العلم العراقي القديم الذي كان على أيام الرئيس الراحل صدام حسين، في مقدمة الطائرة الملكية لدى وصولها بغداد بجوار العلم الإسباني.

والملفت أن العلم الأبيض والأحمر والأسود الذي تتوسطه 3 نجوم خضراء كان قد تم تعديله في تسعينيات القرن الماضي، بإضافة عبارة “الله أكبر” قبل أن يصل إلى شكله الحالي بعد نقاشات طويلة وحادة في العراق نتيجة ارتباط العلم بحزب البعث.

وأثار الخطأ موجة من السخرية في الشارع العراقي، نتيجة الجهل برمز من رموز العراق الذي يشغل العالم بالصراعات والحروب، وإعادة الإعمار التي كانت الهدف الرئيس لزيارة العاهل الإسباني إلى بغداد بعد غياب دام لأربعة عقود.