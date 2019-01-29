هجوم مسلح على الشرطة الباكستانية يخلّف مقتل 5 أشخاص

قتل 5 أفراد من الشرطة الباكستانية وأصيب 17 آخرون؛ في هجوم مسلح استهدف مقرًا للشرطة في ولاية “بلوشستان” جنوب غرب البلاد، صباح اليوم الثلاثاء، بحسب مسؤول محلي.

وقال مير ضياء لانغو، وزير داخلية الولاية، إن 4 مسلحين هاجموا بقنابل وبنادق مكتبًا إقليميًا للشرطة في الولاية؛ ما أدى لحدوث اشتباك، قُتل على إثره 5 أفراد من الشرطة.

وأضاف لانغو، أن 17 آخرين بينهم عناصر شرطة، أصيبوا بجروح، في الهجوم الذي وقع بمقاطعة لورالي.

وأوضح أن قوات الشرطة تبحث عن المهاجمين، الذين يعتقد أنهم يختبئون في مبنى مجاور.

وأعلنت طالبان باكستان، مسؤوليتها عن الهجوم، دون ذكر تفاصيل، حسبما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

في المقابل، قال مدير الأمن في الولاية محسن حسن، لوسائل الإعلام المحلية، إن الهجوم أدى إلى مقتل فردين من رجال الشرطة، وإصابة 19 شخصًا، بينهم 6 مدنيين.

وأشار حسن، إلى مقتل مهاجمين اثنين، بعد تبادل إطلاق النار، مع رجال الشرطة، الذين تواجدوا بالمكان.

يُذكر أن نفس الولاية عرفت هجومًا مماثلًا، استهدف أفرادًا من شرطة الحدود، مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأدى إلى مقتل 4 أفراد من الشرطة، فيما تمكنت قوات الأمن من القضاء على 4 من منفذي الهجوم.