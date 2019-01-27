باكستان تغلق قنصليتها في أفغانستان بعد ضبط قنبلة بحوزة سيدة

أغلقت السلطات الباكستانية، الأحد، قنصليتها العامة في مدينة “مزار شريف” الأفغانية، بعد ضبط سيدة بحوزتها قنبلة يدوية كانت تحاول الدخول إلى القنصلية، أثناء إجراء اختبار تحريري لطلاب برنامج البكالوريوس الأفغان في باكستان، داخلها.

وذكرت السفارة الباكستانية في كابول، في بيان، أنه تم ضبط سيدة أفغانية وهي تحاول إدخال قنبلة يدوية إلى القنصلية في حقيبة يدها الشخصية.

وأضافت السفارة أنها “حثت الخارجية الأفغانية على توفير الأمن الكامل لقنصليتها العامة في مدينة مزار شريف شمال البلاد ومشاركتها نتائج تحقيقاتها في أقرب وقت ممكن”.

وبحسب البيان، “ستبقى القنصلية مغلقة أمام خدمات التأشيرات حتى توفير الأمن”.