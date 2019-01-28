كرزاي يطلب وقفًا لإطلاق النار تزامنًا مع محادثات السلام مع طالبان

قال الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، إن محادثات السلام مع طالبان يجب أن تبدأ بالتزامن مع تحقيق وقف لإطلاق النار.

وأضاف كرزاي في بيان له، اليوم الإثنين، أن هناك تطورات إيجابية تجري على صعيد بدء محادثات السلام مع طالبان.

وشدد كرزاي على أن معاهدة السلام مهمة لتحقيق السلام الدائم بين الأفغان.

وقال: “يجب أن تبدأ محادثات السلام مع طالبان بالتزامن مع تحقيق وقف لإطلاق النار”.

وفي وقت سابق، أعلن زلماي خليل زاد، المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان، أنه أجرى محادثات مثمرة مع ممثلي طالبان، وأن مفاوضات السلام ستبدأ قريبًا.