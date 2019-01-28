زعيم المعارضة في فنزويلا يطالب بعدم تسليم احتياطيات الذهب لمادورو

طلب خوان غوايدو، زعيم المعارضة الذي أعلن نفسه رئيسًا لفنزويلا من السلطات البريطانية منع وصول الرئيس نيكولاس مادورو إلى احتياطيات الذهب الموجودة في بنك انكلترا وذلك وفقًا لرسائل نشرها حزبه يوم الأحد.

وتبرأت مجموعة كبيرة من الدول الغربية وأمريكا اللاتينية من مادورو وتتهمه بتقويض الديمقراطية، كما اعترف عدد متزايد من الدول بجوايدو رئيسًا شرعيًا مؤقتًا لفنزويلا.

وتحاول حكومة مادورو منذ العام الماضي استعادة الذهب من “بنك انكلترا” خشية أن تشمله عقوبات دولية ضدها.

وقالت مصادر لـ “رويترز” الأسبوع الماضي إن هذه المقتنيات قفزت إلى نحو 1.3 مليار دولار بعد انتهاء صفقة مقايضة ذهب بقروض مع “دويتش بنك”.

وفي رسائل لرئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي ومارك كارني، محافظ “بنك انكلترا” قال جوايدو إن مسؤولي حكومة مادورو يسعون لبيع الذهب وتحويل العائدات إلى البنك المركزي الفنزويلي.

وقال غوايدو “أكتب إليكم كي أطلب منكم وقف هذه التحويلات غير القانونية”.

وأضاف “إذا تم تحويل هذه الأموال ..سيستخدمها نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي والسارق لقمع الشعب الفنزويلي وترويعه”.

ولم يرد “بنك انكلترا” ومكتب ماي على طلب للتعليق. وامتنع البنك في الماضي عن التعليق على أسئلة بشأن ذهب فنزويلا مشيرًا إلى اعتبارات خاصة بسرية العملاء.

وفقد هذا الذهب سيكون ضربة قوية للأوضاع المالية لفنزويلا ويقوض قدرتها على الحصول على العملة الصعبة المهمة لاستيراد سلع تتراوح بين المواد الغذائية والأدوية وقطع غيارات السيارات والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.