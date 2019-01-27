أمريكا تهدّد مادورو بـ”رد قوي” إذا تعرض لبعثتها

حذَّرت الولايات المتحدة الأمريكية، الأحد، نظام الرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا من القيام بأي عمل “ترهيبي أو عنيف” بحق المعارضة، أو البعثة الدبلوماسية الأمريكية في كراكاس، مهددة بـ”ردٍ قويّ” في حال حصول ذلك.

وقال جون بولتون مستشار الأمن القومي لدونالد ترامب في تغريدة على “تويتر”، إن “أيَّ ترهيب، أو عنف، بحق العاملين في البعثة الدبلوماسية الأمريكية، أو بحق الزعيم الديمقراطي لفنزويلا خوان غوايدو، أو الجمعية الوطنية نفسها، سيعدُّ اعتداءً خطيرًا على دولة القانون، وسيؤدي إلى ردٍ قوي” من قبل الولايات المتحدة”.

وكان بولتون اعتبر في تغريدة سابقة أن “الدعم الكوبي لقوات الأمن، والقوات شبه العسكرية” التابعة لمادورو معروف تمامًا.

وأعلن مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، فردَّت أنه لا يحق للرئيس الاشتراكي قطع العلاقات، وطرد دبلوماسيين.

واعترفت الولايات المتحدة برئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غواديو رئيسًا، فيما أكدت إسبانيا، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، السبت أنها ستحذو حذوها إذا لم تتم الدعوة إلى انتخابات خلال “ثمانية أيام”.‎