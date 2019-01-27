وكالة إيرانية: استقالة وزير الثقافة عباس صالحي

قالت وكالة أنباء إيرانية، اليوم الأحد، إن وزير الثقافة الإيراني عباس صالحي، قدم استقالته إلى الرئيس حسن روحاني، مشيرة إلى أن الحديث عن استقالة الوزير صالحي منذ صباح اليوم، اكتسب تغطية مهمة في وسائل الإعلام.

ونقل مراسل الشؤون السياسية لوكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، أن “المعلومات المتوفرة أن وزير الثقافة عباس صالحي قدم استقالته إلى الرئيس حسن روحاني”.

وفي مطلع كانون الثاني/ يناير الجاري، وافق الرئيس الإيراني حسن روحاني على استقالة وزير الصحة حسن قاضي زاده هاشمي، بسبب ما اعتبره “قلة التخصيصات المالية لوزارة الصحة في موازنة العام المقبل 2019”.

ويوم الثلاثاء الماضي، وافق وزير الثقافة الإيراني عباس صالحي، على استقالة مساعده لشؤون الصحافة محمد سلطاني فر، وذلك بعد يوم من حديث الرئيس الإيراني حسن روحاني عن غياب حرية الصحافة في البلاد وانتقاده للرقابة الصارمة على شبكة الإنترنت.

وأشارت وكالة أنباء العمال الإيرانية “إيلنا”، إلى أن علي معزي سكرتير مجلس الإعلام الحكومي، وعلاء الدين ظهوريان، عضو هيئة الإشراف الصحفي، من بين المرشحين لتولي منصب مساعد وزير الثقافة على خلفية استقالة سلطاني فر.