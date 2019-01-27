مقتل21 شخصًا وإصابة 71 آخرين بتفجيرين مزدوجين جنوب الفلبين

قتِل 21 شخصًا وأصيب 71 آخرون في تفجيرين مزدوجين خلال قداس بإحدى الكنائس جنوب الفلبين، وفق مسؤولين أمنيين.

وقال المسؤولون، إن التفجير الأول وقع داخل الكاتدرائية في غولو بإقليم سولو وأعقبه تفجير ثان في مرآب للسيارات بالخارج، ولم تعلن أيُّ جهةٍ مسؤوليتها عن الهجومين.

ووقع التفجيران بعد الإعلان يوم الجمعة الماضي، أن المنطقة التي تقطنها أغلبية مسلمة في الفلبين ذات الأغلبية الكاثوليكية وافقت على خطة للحكم الذاتي بحلول 2022؛ ما يعزّز الآمال في واحدة من أفقر مناطق آسيا.

وأيَّد 85 % من الناخبين إنشاء منطقة تتمتع بحكم ذاتي تسمى “بانغسامورو” في الاستفتاء الذي جرى يوم الاثنين الماضي، وعلى الرغم من أن سولو من بين مناطق قليلة رفضت الحكم الذاتي إلا أنها جزء من الكيان الجديد.