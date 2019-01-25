استفتاء: تأييد إقامة منطقة حكم ذاتي أوسع للمسلمين في جنوب الفلبين

المصدر: أ ف ب

وافقت الغالبية في جنوب الفلبين على إقامة حكم ذاتي أوسع للمسلمين في المنطقة، بحسب نتائج استفتاء يأمل كثر أن ترسي سلامًا في جنوب البلاد، الذي شهد معارك على مدى عقود أسفرت عن آلاف القتلى.

وستعطي النتائج التي أُعلنت، اليوم الجمعة، إشارة الانطلاق لعملية تخلّي “جبهة مورو الإسلامية للتحرير”، أكبر حركة تمرد في الفلبين ذات الغالبية الكاثوليكية، عن التمرّد المسلّح وتحوّلها إلى حزب سياسي.

وقتل نحو 150 ألف شخص جراء حركة التمرد، التي انطلقت في سبعينيات القرن الماضي للمطالبة بحكم ذاتي أو بالاستقلال في جزيرة مينداناو ذات الغالبية المسلمة.

وقال زعيم “جبهة مورو الإسلامية للتحرير” مراد ابراهيم، “نحن سعداء جدًا بالتأييد الشعبي الجارف”، مضيفًا “إنه فوز ساحق لا مثيل له”.

وأيّد نحو 1,7 مليون مشارك في الاستفتاء “إقامة منطقة بانغسامورو ذات الحكم الذاتي”، بدلًا من منطقة حكم ذاتي أقيمت بموجب اتفاق بين مانيلا و”جبهة مورو الوطنية للتحرير” المنافسة، فيما عارضها نحو 255 ألفًا، بحسب النتائج الرسمية التي أصدرتها اللجنة الانتخابية.