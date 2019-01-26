الاتحاد الأوروبي: انتخابات جديدة أو الاعتراف بـ”غوايدو” رئيسًا لفنزويلا

هدد الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، بالاعتراف برئيس البرلمان زعيم المعارضة، خوان غوايدو، رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا، ما لم يتم تنظيم انتخابات جديدة في هذا البلد خلال أيام.

جاء ذلك في بيان للممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني.

وقالت موغيريني: إنّ الاتحاد “سيكثف اتصالاته مع الشركاء الدوليين في الساعات القادمة؛ لبحث أزمة فنزويلا“.

وأضافت: “سيتخذ الاتحاد المزيد من الإجراءات، بينها الاعتراف بـ(خوان غوايدو) رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا في حال غياب أية دعوة لتنظيم انتخابات جديدة خلال الأيام المقبلة”.

وزعم الاتحاد، في بيانه، أن الانتخابات الرئاسية التي جرت في فنزويلا، العام الماضي، “غير ديمقراطية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أمهلت كل من فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا، فنزويلا 8 أيام كحد أقصى للدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة، وإلا ستعترف هذه الدول بـ”غوايدو” رئيسًا للبلاد.

وتشهد فنزويلا اضطرابات داخلية إثر إعلان رئيس البرلمان، خوان غوايدو، الأربعاء، نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد، أعقبه إعلان الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، متهمًا إياها بـ”تدبير محاولة انقلاب ضده”.

وأدى مادورو اليمين الدستورية، قبل أيام، إثر فوزه بفترة ولاية جديدة مدتها 6 سنوات في انتخابات رئاسية جرت في 20 مايو/أيار 2018، لكن منافسيه الرئيسيين رفضوا نتائج الانتخابات، معتبرين أن “مخالفات واسعة النطاق شابتها”.