الشيوخ الأمريكي يستدعي المحامي السابق لترامب للإدلاء بشهادته

المصدر: ا ف ب

استدعت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الامريكي، الخميس، مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس دونالد ترامب، الذي أرجأ الإدلاء بشهادة في الكونغرس بسبب “تهديدات” من قبل الرئيس، على حد قوله.

وقال لاني ديفيس، محامي كوهين، لوكالة (فرانس برس): إن “لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ قد وجّهت استدعاء لمايكل كوهين أمس الخميس”.

وأكد ديفيس في وقت لاحق لشبكة “ام اس ان بي سي”، أن موكله “سيحترم بالتأكيد” الطلب.

ولم يوضح محامي كوهين متى ستعقد الجلسة، لكن وسائل إعلام عدة تتحدث عن منتصف شباط/فبراير. ولم يعرف ما إذا كانت ستكون علنية أو مغلقة.

وقال السناتور مارك وورنر، أحد الأعضاء الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات: “لدينا عدد هائل من الأسئلة بلا جواب عن برج ترامب وقضايا أخرى”.

وتحول كوهين إلى شاهد قد يكون خطيرًا على موكله السابق.

وقال محامي كوهين، إن ترامب ومحاميه الشخصي رودي جولياني هددا كوهين وعائلته، ما أجبره على إرجاء جلسة مقررة في السابع من شباط/فبراير المقبل، لإدلائه بإفادته أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب، كان يُتوقّع أن يتحدّث خلالها عن الفترة التي عمل فيها لمصلحة ترامب.