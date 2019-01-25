إلهان عمر: ما يحدث في فنزويلا “انقلاب مدعوم من أمريكا”

قالت إلهان عمر، أول نائبة مسلمة محجبة في مجلس النواب الأمريكي، إن ما وصفته بـ”الانقلاب المدعوم” من قبل الولايات المتحدة في فنزويلا، “لن يكون حلًا للمشكلات التي يواجهها الشعب الفنزويلي”.

جاء ذلك في بيان نشرته عمر، الخميس، على حسابها الشخصي بموقع “تويتر”؛ تعليقًا على اعتراف واشنطن بإعلان رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، نفسه “رئيسًا مؤقتًا” للبلاد.

وأوضحت أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، “يسعى لجعل المعارضين اليمينيين المتطرفين في فنزويلا بالمقدمة”، مشيرة إلى أن “هذه المساعي من شأنها تأجيج العنف هناك، ودفع المنطقة لمزيد من عدم الاستقرار”.

وشددت عمر على أن “هذا الانقلاب المدعوم أمريكيًا، لن يكون حلًا للمشكلات المفزعة التي يواجهها الفنزويليون،

ومن ثم علينا دعم مساعي المكسيك، وأروغواي، والفاتيكان من أجل التوصل لحوار سلمي هناك”.

وتشهد فنزويلا توترًا متصاعدًا إثر إعلان غوايدو، نفسه “رئيسًا مؤقتًا” للبلاد، الأربعاء، وعقب ذلك أعلن الرئيس نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهمًا إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيسًا انتقاليًا، وتبعته كندا، وكولومبيا، وبيرو، والإكوادور، وباراغواي، والبرازيل، وشيلي، وبنما، والأرجنتين، وكوستاريكا، وغواتيمالا ثم بريطانيا.

فيما أيدت كل من روسيا وتركيا، والصين، والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسًا لفترة جديدة من 6 سنوات.