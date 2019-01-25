أمريكا تسحب دبلوماسييها “غير الأساسيين” من فنزويلا

المصدر: أ ف ب

أمرت الولايات المتحدة، الخميس، موظفيها “غير الأساسيين” بمغادرة البعثات الدبلوماسية التابعة لها في فنزويلا.

ولم تحدد وزارة الخارجية الأمريكية عدد الدبلوماسيين الذين سيبقون في فنزويلا.

وفي “تنبيه أمني” منشور على موقع تابع لوزارة الخارجية الأمريكية، طلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب أيضًا من المواطنين الأمريكيين المقيمين في فنزويلا أو المسافرين إليها بأن “يفكروا جديًا” بمغادرة هذا البلد.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن “حكومة الولايات المتحدة قادرة فقط على توفير خدمات الطوارئ للمواطنين الأمريكيين في فنزويلا بشكل محدود”.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، منظمة الدول الأمريكية، إلى الاعتراف بخوان غوايدو “رئيسًا بالوكالة لفنزويلا”، على غرار ما فعلت الولايات المتحدة والعديد من الدول.

وطلبت الولايات المتحدة أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا السبت لمناقشة الوضع في فنزويلا وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الخميس.

وقالت المصادر إن واشنطن عبرت عن الأمل بعقد اجتماع “علني” رغم معارضة روسيا لاجتماع يتناول موضوعًا “داخليًا” في فنزويلا ولا يشكل في رأيها تهديدًا للسلام والأمن الدوليين.