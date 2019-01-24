“حماس” تدين “المحاولة الانقلابية” في فنزويلا

أدانت حركة “حماس” الفلسطينية، الخميس، ما أسمتها “المحاولة الانقلابية” على الرئيس الفنزويلي المنتخب نيكولاس مادورو.

كما استنكرت الحركة في بيان نقلته “الأناضول”، “التدخل الأمريكي” في شؤون فنزويلا، على حد تعبيرها.

وتشهد فنزويلا توترًا متصاعدًا إثر إعلان رئيس البرلمان خوان غوايدو، نفسه الأربعاء، “رئيسًا مؤقتًا” للبلاد، وعقب ذلك أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهمًا إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وقالت الحركة الفلسطينية إن “التدخل الأمريكي يأتي ضمن سلسلة مستمرة من السياسات الأمريكية العدائية تجاه الشعوب وخياراتها، ما يشكل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين”.

وباندلاع الأزمة في فنزويلا، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسًا انتقاليًا، وتبعته كندا، وكولومبيا، وبيرو، والإكوادور، وباراغواي، والبرازيل، وشيلي، وبنما، والأرجنتين، وكوستاريكا، وغواتيمالا ثم بريطانيا.

فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا، مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسًا لفترة جديدة من 6 سنوات.