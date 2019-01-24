واصفًا إياه بـ”الدمية”.. مادورو: تنصيب غوايدو نفسه رئيسًا لفنزويلا بات بيد القضاء

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن مسألة تنصيب رئيس البرلمان خوان غوايدو، نفسه “رئيسًا” للبلاد، الأربعاء؛ باتت في يد القضاء، واصفًا إياه بـ”الدمية”.

جاء ذلك في كلمة له الخميس، بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة لعام 2019، بالعاصمة كاراكاس.

وأكد مادورو أنه “يراد التدخل في شؤون فنزويلا عبر تنصيب دمية أعلنت نفسها رئيسًا للدولة بشكل مخالف للدستور”.

وأشار إلى أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أعرب في اتصال هاتفي “دعم موسكو الثابت له”.

وتشهد البلاد توترًا متصاعدًا إثر خطوة غوايدو، الذي يتزعم المعارضة؛ وإعلان مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، متهمًا إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.