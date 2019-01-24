سفير واشنطن لدى إسرائيل يكشف موعد إعلان “صفقة القرن”

كشف السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، موعد إعلان صفقة الولايات المتحدة للسلام المعروفة إعلاميًا بـ”صفقة القرن”.

وقال لموقع عبري “إن خطة السلام التي ترعاها واشنطن المعروفة بـ”صفقة القرن“، سيتم طرحها نهاية أبريل/نيسان المقبل، أي بعد الانتخابات العامة الإسرائيلية وربما قبل تشكيل الحكومة”

و”صفقة القرن”، هي خطة سلام تعدها الولايات المتحدة، ويتردد أنها تتضمن “إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل”.

وذكر موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي، أن فريدمان قال ذلك في جلسة خاصة مغلقة الخميس، دون تفاصيل أخرى عن الجلسة وملابساتها.

كما نقل الموقع ذاته عن مسؤولين مطلعين على مضمون تصريحات فريدمان، قولهم إن الإدارة الأمريكية ستعلن خطة السلام بعد الانتخابات الإسرائيلية بأسبوعين أو ثلاثة أسابيع، والمقررة في التاسع من أبريل/نيسان.

وأضاف المسؤولون الذين لم يحدد الموقع هوياتهم، أن مسؤولي البيت الأبيض يدركون التوقيت المعقد لموعد إعلان الخطة، خاصة في فترة تشكيل الحكومة الجديدة، لكنهم يفترضون أن التوقيت هو الصحيح وقد يقدم فرصة لقيادة إسرائيل للموافقة على الخطة التي عملت واشنطن على إعدادها في العامين الأخيرين.

ووفق الموقع، “يتوقع أن تقدم خطة السلام الأمريكية الكثير لصالح إسرائيل أكثر من أي خطط سابقة، لكنها ستتطلب في الوقت ذاته أن تقدم إسرائيل تنازلات مقابل ذلك”.

وأكمل: “لن تقبل أحزاب مثل اليمين الجديد بزعامة نفتالي بنيت، وإسرائيل بيتنا بزعامة افيغدور ليبرمان، دخول حكومة إسرائيلية تقبل تقديم هذه التنازلات، فيما قد تراها أحزاب الوسط – يسار فرصة تاريخية تبرر الانضمام لبنيامين نتنياهو وإقامة حكومة وحدة وطنية”.

وكان اليمين الإسرائيلي قد هاجم أنباء سابقة ذكرت أن خطة السلام الأمريكية تتضمن إقامة دولة فلسطينية على 90% من مساحة الضفة الغربية، مع عاصمة تشمل سيادة فلسطينية على بعض أجزاء القدس الشرقية وتجميد البناء في المستوطنات المعزولة خارج الكتل الاستيطانية الكبرى، وتتضمن كذلك إخلاء البؤر الاستيطانية “غير الشرعية” حسب المعايير الإسرائيلية.

وذكر موقع “واللا” أن السفارة الأمريكية في القدس رفضت التعليق على التصريحات المنسوبة لفريدمان، واكتفت بالقول: “كما في السابق، فالتوقعات المتعلقة بمضمون أو موعد الإعلان عن الخطة ليست دقيقة”.