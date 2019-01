“غرينبلات” يدعو الإعلام العبري لتحري الدقة عقب نشر تقرير مغلوط حول “صفقة القرن”

نفت الإدارة الأمريكية صحة الأنباء التي أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تعرف بـ “صفقة القرن“، لإحلال السلام في الشرق الأوسط.

وتتعلق الأنباء بالتقرير الذي بثته قناة (13) الإسرائيلية، والتي اعتمدت في روايتها على مسؤولين أمريكيين مجهولي الهوية، قالوا إن “صفقة القرن” ستمنح الفلسطينيين دولة على الجانب الأكبر من مساحة الضفة الغربية المحتلة (قرابة 90%)، وستعتبر القدس الشرقية دون الأماكن المقدسة، عاصمة لهذه الدولة المستقبلية.

وعلق مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعملية السلام بالشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، على هذه الأنباء، عبر حسابه على موقع “تويتر”، نافيًا صحتها، ومشيرًا إلى أن تقرير التلفزيون الإسرائيلي “غير دقيق”، داعيًا الصحفي باراك دافيد، صاحب السبق المزعوم لتحري الدقة.

While I respect @BarakRavid, his report on Israel’s Ch. 13 is not accurate. Speculation about the content of the plan is not helpful. Very few people on the planet know what is in it… for now…

— Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) January 16, 2019