مادورو يصعّد ضد واشنطن بإغلاق سفارة فنزويلا وقنصلياتها

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الخميس، إن بلاده ستغلق سفارتها وجميع قنصلياتها في الولايات المتحدة، في تصعيد جديد، غداة قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن؛ ردًا على اعترافها بزعيم المعارضة رئيسًا انتقاليًا.

وأعلن مادورو في خطاب قبوله دعوة المكسيك وأوروغواي للحوار بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا؛ من أجل حل الأزمة السياسية التي تعصف بالدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية.

وطلبت الولايات المتحدة أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا، السبت؛ لمناقشة الوضع في فنزويلا، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، إلى “الحوار” في فنزويلا؛ لمنع “تصعيد” يمكن أن يؤدي إلى “كارثة”.