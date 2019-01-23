رئيس البرلمان الفنزويلي يعلن نفسه “رئيسًا” للبلاد (فيديو)

المصدر: رويترز+ ا ف ب

أعلن ‎رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو اليوم الأربعاء تعيين نفسه “رئيسًا” للبلاد، فيما خرج مئات الآلاف في مسيرة للمطالبة بإنهاء حكم الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.

وقال جوايدو إنه مستعد لتوّلي الرئاسة بشكل مؤقت بدعم من القوات المسلحة، إلى غاية الدعوة إلى انتخابات جديدة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحقا الاعتراف بالمعارض خوان غوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة، “رئيساً بالوكالة” بعد وقت قصير من إعلان الأخير ذلك أمام آلاف من مؤيديه في كراكاس.

وقال ترامب في بيان “اعترف رسميا اليوم برئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خوان غوايدو رئيساً لفنزويلا بالوكالة”.

وأضاف انه يعتبر الجمعية الوطنية برئاسة غوايدو “الفرع الشرعي الوحيد لحكومة انتخبها الشعب الفنزويلي وفق الاصول”.

وذكر ترامب أن الجمعية الوطنية أعلنت الرئيس نيكولاس مادورو “غير شرعي، ومنصب الرئاسة بالتالي فارغاً”.

وفي ما بدا أنه إشارة إلى التوتر المحيط بالتظاهرات الحاشدة ضد حكومة مادورو، حذر ترامب قائلاً “نواصل اعتبار نظام مادورو غير الشرعي مسؤولاً بصورة مباشرة عن أي تهديدات قد يشكلها على سلامة الشعب الفنزويلي”.