فنزويلا.. اعتراف أمريكي “سريع” بـ”الرئيس الجديد” وروسيا والمكسيك تدعمان مادورو

المصدر: أ ف ب

أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو، الذي يقود المعارضة في البلاد، نفسه رئيسًا مؤقتًا، في خطوة لاقت تأييدًا من عدد من الدول على رأسها أمريكا والبرازيل، فيما أعلنت دول أخرى أنها تؤيد الرئيس نيكولاس مادورو رئيسًا للبلاد.

وقال نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفيدرالي الروسي، أندريه كليموف إن روسيا تعترف بمادورو رئيسًا لفنزويلا ولن يكون أي تغيير في موقفها.

جاء ذلك في تصريح لوكالة “ريا نوفوستي” الروسية للأنباء، مساء الأربعاء.

وأكد كليموف أن مادورو تم انتخابه بشكل قانوني رئيسًا لفنزويلا.

وأضاف: “روسيا تعترف بمادورو رئيسًا منتخبًا بشكل قانوني لفنزويلا، ولن يكون هناك أي تغيير في هذا الموقف”.

من جانبها، أكدت المكسيك، أنها تؤيد نيكولا مادورو رئيسًا لفنزويلا.

وقال المتحدث باسم الحكومة المكسيكية، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن بلاده “تعترف بالسلطات المنتخبة وفقًا للدستور الفنزويلي”.

والأربعاء، أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد.

وبُعيد ذلك، أعلن ترامب اعترافه بـ”غوايدو ” رئيسًا مؤقتًا، ودعا، في بيان نشره البيت الأبيض، جميع الدول الغربية إلى اتخاذ الخطوة ذاتها.

وشدد الرئيس الأمريكي أن إدارته “ستستخدم كافة إمكانات قوتها الاقتصادية، والدبلوماسية، من أجل استعادة الديمقراطية في فنزويلا“، مجددًا مطالبة مادورو بالتنحي.

وخلال تصريحات منفصلة لصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب:”جميع الخيارات مطروحة على الطاولة” في التعامل مع التطورات.

أما فرنسا، فقالت إنها تتشاور مع شركائها الأوروبيين بشأن الأزمة في فنزويلا، قبل إعلان موقفها الرسمي “قريبًا”، بحسب الرئاسة الفرنسية.

وقالت الرئاسة إن فرنسا “تتابع الوضع من كثب، وتتشاور مع شركائها الأوروبيين”، مضيفة أنه “سيتم التعبير عن موقفنا الرسمي قريبًا”.

بدوره، قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في تغريدة الأربعاء أنه “يأمل أن تتحد أوروبا كلها دعمًا للقوى الديمقراطية في فنزويلا”.

وأضاف توسك: “بعكس مادورو، تحظى الجمعية البرلمانية بمن فيها خوان غوايدو بولاية ديمقراطية من المواطنين الفنزويليين”.