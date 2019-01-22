بومبيو: الحرب الباردة ليست قدرًا للروس والأمريكيين

المصدر: ا ف ب

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وروسيا غير مقدّر لهما الدخول في حرب باردة جديدة، لكنه حضَّ موسكو على تغيير سياستها في قضايا تشمل أوكرانيا.

وأضاف بومبيو لنخبة رجال الأعمال في العالم في دافوس بسويسرا من خلال الفيديو بعد إلغاء مشاركته بسب الشلل في الحكومة الأمريكية:”ليست القضية أننا محكومون بخوض منافسة الحرب الباردة”.

وفي حين قال بومبيو إن واشنطن ترى أهمية في التخفيف من المخاطر بين أكبر قوتين نوويتين في العالم، إلا أنه أضاف:”يجب أن أقول إنه صراع”.

وأشار إلى تحرك روسيا في أوكرانيا فضلًا عن محاولات موسكو، كما تتهمها الاستخبارات الأمريكية، بالتدخل في الانتخابات الرئاسية، وأماكن أخرى.

وتابع بومبيو:”هذا ليس سلوك الدول التي تريد أن تكون جزءًا من المجتمع الدولي”.

وقال:”نأمل أن يعودوا إلى المسار الصحيح، من خلال مجموعة من الإجراءات التي تقودهم إلى طريق سيادة القانون، والنظام، والحرية”.

وأضاف:”إذا قاموا بهذه الأمور، فأنا على ثقة من أن دولتينا يمكنهما الازدهار والنمو جنبًا إلى جنب، وليس مقدَّرًا أن نكون متخاصمين”.

الشرق الأوسط

إلى ذلك قال وزير الخارجية الأمريكي إن هناك حاجة لبناء “تحالفات” لضمان “الاستقرار في الشرق الأوسط”.

وعبّر بومبيو عن تفاؤله إزاء إمكانية إحراز تقدم في اليمن، وإنهاء الحرب فيه.

كما أشار إلى وجود سبل يمكن من خلالها تشجيع إسرائيل والفلسطينيين على الجلوس سويًا.

وفيما يتعلق بالنفوذ الإيراني في العراق، قال بومبيو إن إيران لا تزال تسعى جاهدة إلى الحد من حرية واستقلال العراق.