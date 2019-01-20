ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم على القوات الدولية في مالي إلى 8

ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية لقوة الأمم المتحدة في مالي، يوم الأحد، إلى 8 قتلى.

وقال مصدر مقرب من قوة الأمم المتحدة في مالي، إن ما لا يقل عن 8 من جنود حفظ السلام التشاديين قتلوا الأحد في “هجوم إرهابي”، استهدف قاعدة عسكرية للمنظمة الدولية في شمال شرق مالي.

وكانت حصيلة سابقة أكدت مقتل 4-6 جنود.

وتابع المصدر في كيدال التي تبعد نحو 200 كلم جنوب القاعدة أنه “وفقًا لحصيلة جديدة مؤقتة، قتل 8 من قوات حفظ السلام التشاديين” في أغلوك، حيث وقع الهجوم في الصباح الباكر.

وكان هجوم على هذه القاعدة في نيسان/أبريل الماضي، قد أسفر عن مقتل اثنين من قوات حفظ السلام والعديد من الجرحى.

وينتشر أكثر من 13 الفًا من قوات حفظ السلام في مالي، كجزء من بعثة الأمم المتحدة التي أنشئت بعد أن استولت ميليشيات إسلامية على شمال مالي في عام 2012. لكن تم طردهم بدعم من القوات الفرنسية في عام 2013.

ويهدف اتفاق السلام الذي وقعته في عام 2015 حكومة باماكو والجماعات المسلحة، إلى إعادة الاستقرار إلى مالي في أعقاب سيطرة الإسلاميين لفترة وجيزة على الشمال.

لكن الاتفاق فشل في وقف العنف من جانب المتشددين الإسلاميين الذين شنوا هجمات أيضًا في بوركينا فاسو والنيجر.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، انتقدت كل من فرنسا والولايات المتحدة السلطات في مالي لفشلها في وقف العنف المتفاقم.