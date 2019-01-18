غوتيريش يطالب أعضاء الأمم المتحدة بالوفاء بالديون

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الدول الأعضاء بالمنظمة مدينة بحوالي ملياري دولار من تمويل بعثات حفظ السلام، وتدين الولايات المتحدة وحدها بأكثر من ثلث هذا المبلغ.

وكتب غوتيريش في خطاب للدول الأعضاء البالغ عددها 193 بتاريخ 11 يناير/ كانون الثاني “من المتوقع أن تواجه مهام حفظ السلام الحالية عجزًا في السيولة قريبًا، بسبب تأخر المدفوعات وتزايد المتأخرات، حيث تقترب من ملياري دولار وستأخذ في الزيادة على الأرجح”.

وقال غوتيريش أيضًا، إنه بينما دفعت 152 دولة عضوًا المستحقات التي عليها بالكامل للميزانية العادية للأمم المتحدة في 2018، فإن 528 مليون دولار لم تسدد بعد وهو رقم قياسي.

وتتحمل الولايات المتحدة 22% من الميزانية العادية التي تبلغ 5.4 مليار دولار لعامي 2018 و2019، وأكثر من 28% من 6.7 مليار دولار، هي ميزانية حفظ السلام للعام الذي ينتهي في 30 يونيو/ حزيران.

وقال مسؤولون بالأمم المتحدة، إن واشنطن تدين بما قيمته 381 مليون دولار للميزانية العادية حتى أول يناير/ كانون الثاني، وحوالي 776 مليون دولار لميزانية حفظ السلام، وهو ما أكدته البعثة الأمريكية إلى المنظمة.

ويقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن واشنطن تحمل على عاتقها عبئًا غير عادل من نفقات الأمم المتحدة، ويضغط من أجل أن تعيد المنظمة الدولية هيكلة العمليات.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة النسب التي ستدفعها كل دولة لميزانية حفظ السلام والميزانية العادية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.