احتجاجًا على اعتقال صحفية إيرانية.. تظاهرة ضد أمريكا أمام السفارة السويسرية في طهران (صور)

شهدت العاصمة الإيرانية طهران، يوم الأحد، تظاهرة احتجاجية أمام السفارة السويسرية في طهران والتي ترعى المصالح الأمريكية في إيران، وذلك على خلفية اعتقال الولايات المتحدة الصحفية “مرضية هاشمي”.

وذكرت وكالة أنباء “فارس نيوز”، الإيرانية، أن “المئات من الطلاب الجامعيين والناشطين والإعلاميين نظموا تظاهرة أمام السفارة السويسرية بطهران؛ احتجاجًا على قيام الولايات المتحدة باعتقال الصحفية والمذيعة مرضية هاشمي التي تعمل لصالح قناة برس تي في الإيرانية الناطقة بالإنجليزية”.

وهتف المتظاهرون بشعارات مناهضة للولايات المتحدة، منها “الموت لأمريكا”.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني “حشمت الله فلاحت بيشه”، إن اعتقال مرضية هاشمي” المخالف للقانون تم بقرار من دونالد ترامب، ونحن بالطبع سنتابع هذا الموضوع في جميع المحافل الدولية”.

وكانت محكمة أمريكية، أكدت أمس السبت، توقيف الصحفية مرضية هاشمي، مشيرة إلى أنها “غير متهمة بأي جرائم، وأن شهادتها مطلوبة في قضية لم تكشف عنها”.

وخلال جلسة استماع في واشنطن، طلبت القاضية بيرل هويل من المحكمة الاتحادية بمنطقة كولومبيا، الكشف جزئيًا عن الحكم الصادر بصدد هاشمي، التي تمت الإشارة إليها باسمها السابق ميلاني فرانكلين.

وورد في الحكم أن هاشمي أوقفت “بصفة شاهد أساس” بإحدى القضايا في واشنطن، وأنه سيتم إطلاق سراحها فور إدلائها بشهادتها أمام هيئة محلفين كبرى تحقق في “انتهاكات للقانون الجنائي الأمريكي” لم تكشف عنها.

يذكر أن هاشمي، أمريكية اعتنقت الإسلام ومتزوجة من رجل إيراني، وتنشط في إنتاج برامج وثائقية تنتقد سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وطريقة تعاملها مع المسلمين والأمريكيين من أصول أفريقية.

وتم توقيفها الأحد في مطار “سانت لويس” الدولي، أثناء زيارة كانت تجريها لمريض من أفراد عائلتها، وتعهدت إيران بدورها بالدفاع عن هاشمي التي تعتبرها مواطنة إيرانية؛ نظرًا لزواجها من إيراني رغم عدم منحها الجنسية بعد.