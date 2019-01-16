السفير السويسري لدى طهران: لسنا ملزمين بإنشاء آلية مالية مع إيران

قال السفير السويسري لدى طهران، ماركوس لايتنر، إن بلاده ليست ملزمة بإنشاء آلية مالية أوروبية خاصة مع إيران والتي اقترحها الاتحاد الأوروبي عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في أيار/ مايو الماضي.

والهدف من الآلية المالية المقترحة والمعروفة بـ”spv”، هو مواصلة التجارة الأوروبية مع طهران بعيداً عن العقوبات الأمريكية.

وحتى الآن، رفضت 4 دول أوروبية على الأقل استضافة هذه الآلية من بينها سويسرا والنمسا خوفًا من العقوبات الأمريكية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن السفير ماركوس لايتنر، قوله خلال اجتماعه الأربعاء مع رئيس منظمة تنمية التجارة في إيران، إن “سويسرا لم تقدم ضمانًا لإطلاق آلية مالية أوروبية محددة، ولكن إن تحديد قناة مالية ذات آلية إنسانية للأغراض الطبية والغذائية والدوائية يتم تحديدها بشكل مطلق”.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، قال الثلاثاء، إن “الاتحاد الأوروبي لم يبلغ بلاده بشأن الموعد النهائي والمحدد لبدء العمل بالآلية المالية المقترحة”.

ونقلت الوكالة العمالية الإيرانية “إيلنا” عن المتحدث بهرام قاسمي، نفيه أن تكون دول الاتحاد الأوروبي قد حددت موعدًا محددًا لبدء العمل بالآلية المالية مع إيران”.

ويأتي التصريح الإيراني بعدما ذكرت صحيفة أمريكية، الثلاثاء، أن تفعيل الآلية المالية سيكون قبل نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي.