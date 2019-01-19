بلغاريا توجه اتهامات تتعلق بتمويل الإرهاب لخمسة سوريين

وجه ممثلو الادعاء البلغاريون اتهامات لخمسة سوريين وبلغارية قالوا إنهم أعضاء في مجموعة إجرامية أرسلت أكثر من 25 مليون يورو (28 مليون دولار) إلى منظمات إرهابية أجنبية منذ 2016.

واعتقلت قوات الشرطة الخاصة في بلغاريا 43 شخصا الجمعة في مداهمات منسقة على شبكة يشتبه بأنها تعمل لتمويل الإرهاب.

وقالت روميانا ارناودوفا المتحدثة باسم رئيس الادعاء السبت إن أحد المتهمين الستة، وجميعهم من المقيمين في بلغاريا، وجهت له الاتهامات غيابيا وصدرت بحقه مذكرة اعتقال دولية.

وأضافت أن هذه المجموعة تعمل في بلغاريا منذ 2016 ومولت بشكل غير مباشر منظمة إرهابية تعمل في دولة أخرى لكنها لم تدل بمزيد من التفاصيل في هذا الشأن. وأشارت إلى أن التمويل تم من خلال إرسال حوالات.

وقالت إن المجموعة اشترت أيضا 100 سيارة على الأقل في بلغاريا ونقلتها عبر تركيا إلى سوريا حيث وصلت لأفراد منظمات إرهابية.

وقال نائب رئيس الادعاء إيفان جيشيف أمس الجمعة إن تمويل المنظمات الإرهابية أرسل إلى الخارج ولم يشكل تهديدا إرهابيا مباشرا داخل بلغاريا.