بلغاريا تحتجز ناقلة بحرية ليبية رغم قرار المحكمة العليا إخلاء سبيلها‎‎

قالت مصلحة الموانئ الليبية والشركة الوطنية الليبية العامة للنقل البحري اليوم السبت، إنه رغم حكم من المحكمة العليا في بلغاريا، بإطلاق سراح ناقلة ليبية، محتجزة بسبب دعوى قضائية، إلا أن السلطات رفضت تنفيذ الحكم.

والجمعة الماضي أجبرت شرطة المنافذ البحرية البلغارية طاقم الناقلة الليبية “بدر” على إخلائها بالقوة وقطعت الاتصالات عنه.

وصفت المؤسستان الليبيتان في بيان مشترك عملية الحجز، بأنها “تعدٍ صارخ على ممتلكات الدولة الليبية، وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية”.

وأشار البيان إلى “تواصل الجهات الليبية المسؤولة مع كل الجهات الرسمية المحلية والدولية، وكل المنظمات البحرية ذات الاختصاص للتحرك فورًا لوقف هذا الاعتداء”.

يذكر أن احتجاز الناقلة تم على خلفية دعوى أقامتها شركة بلغارية للمقاولات والإنشاء ضد الدولة الليبية في العام 2003؛ لتسديد مبالغ مستحقة، غير أن قرارًا للمحكمة في شهر يناير/كانون الثاني 2018، أثبت أن الشركة استعادت كامل مستحقاتها.