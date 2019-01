عشرات القتلى والجرحى بانفجار خط أنابيب غاز في المكسيك (فيديو)

قال حاكم ولاية هيدالغو في المكسيك إن تقارير أولية تفيد بمقتل 20 شخصا وإصابة أكثر من 50 في انفجار خط أنابيب غاز بوسط البلاد.

وقالت السلطات إن انفجار خط أنابيب غاز في ولاية هيدالغو المكسيكية انفجر مساء الجمعة في منطقة تعاني من سرقة الوقود.

قال عمر فياض ، حاكم الولاية، وهو يتحدث إلى شبكة التلفزيون المحلي ، إنه سمع “الكثير من الناس أحرقوا ، كثيرون “.

وأضاف إنه قيل له كان موقع الصنبور غير قانوني ، حيث كان الناس يستنزفون البنزين.

وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على تويتر إنه أُبلغ عن الانفجار الذي وقع في بلدة تاهويلويلبان ، وهي مدينة تبعد حوالي 80 ميلاً إلى الشمال من مدينة مكسيكو سيتي ، ودعا الحكومة بأكملها إلى تقديم المساعدة إلى الأشخاص الموجودين في الموقع.

وأظهر الفيديو الذي يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حريقًا ضخمًا منتشرًا في أحد الحقول ، حيث كان الناس يظهرون أمام النيران والدخان المظلم الذي يقف خلفهم ، وكان عمود النار يتصاعد في الليل ، حيث انعكست أضواء سيارات الطوارئ في الدخان.

Another video from the scene of the pipeline explosion in Tlahuelilpan, Mexico.

(Video: @Milenio) pic.twitter.com/480rHhkkVq

— BreakingNAgency (@BreakingNAgency) January 19, 2019