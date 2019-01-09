ابن ترامب البكر يشبّه جدار المكسيك المرتقب بسور حديقة حيوانات

المصدر: ا ف ب

شبَّه دونالد ترامب جونيور، الابن البكر للرئيس الأمريكي، الجدار الذي ينوي والده بناءه على الحدود مع المكسيك بسور حديقة حيوانات.

وكتب دونالد الابن على حسابه على موقع “إنستغرام” مساء الثلاثاء:”هل تعلمون لماذا بإمكانكم قضاء يوم ممتع في حديقة الحيوانات؟ لأن الجدران تفي بالغرض”.

ونشر هذه الرسالة على الإنترنت بعد الكلمة التي ألقاها والده من مكتبه البيضاوي.

وسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء بحزم إلى حشد تأييد الأمريكيين لخطته القاضية ببناء جدار على الحدود مع المكسيك لمواجهة ما اعتبره “أزمة إنسانية وأمنية”.

وقال ترامب متوجهًا إلى الأمريكيين من أشهر قاعات البيت الأبيض التي ألقى منها رؤساء سابقون كلمات تاريخية، مثل كلمة جون كينيدي خلال أزمة الصواريخ السوفييتية في كوبا:”أخاطبكم هذا المساء لأننا نشهد أزمة إنسانية وأمنية متزايدة على حدودنا الجنوبيّة”.

ويطالب ترامب بتخصيص 5,6 مليار دولار لبناء جدار حدودي من أجل منع عبور المهاجرين إلى بلاده، وهو ما يرفضه الديمقراطيون، معتبرين أن الرئيس “يضخّم” الأزمة، وأن الجدار ليس إلا مناورة سياسية لا تستحق التمويل.

ويُعرف عن ترامب الابن تصريحاته المثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان ترامب جعل من مشروع بناء الجدار الحدودي قضية محورية لسياسته الداخلية، واصفًا الحدود بأنها بوابة مشرّعة أمام المجرمين والإرهابيين، ومن ينتحلون صفة طالبي اللجوء.

ويلقى طرح ترامب رواجًا كبيرًا في صفوف ناخبيه المتشددين، وفي الجهة المقابلة، يعارض الديمقراطيون تمويل الجدار، ويعتبرونه “غير أخلاقي” ومكلفًا، ومن دون جدوى.