بناء الحدود مع المكسيك.. ترامب يلوّح من جديد بإعلان حالة الطوارئ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن من حقه إعلان الطوارئ على المستوى الوطني، إذا لم يتسن التوصل إلى اتفاق مع الكونغرس بشأن تشريع للتمويل الحكومي يتضمن تخصيص أموال لتشييد جدار على الحدود الجنوبية.

وطالب ترامب المشرعين بإصدار قانون بشأن التمويل لتأمين الحدود الأمريكية مع المكسيك قبل ساعات من اجتماعه المزمع في البيت الأبيض مع قيادات في الكونغرس.

وقال ترامب متحدثًا في البيت الأبيض إنه قد يضطر للجوء إلى “طريقة مختلفة” للمضي قدمًا في بناء الجدار الذي وعد به منذ فترة طويلة، وسط عملية إغلاق جزئي للوكالات الاتحادية منذ 19 يومًا، إذا لم يعمل الجمهوريون والديمقراطيون معا لحل الخلاف بشأن التمويل.

وأشار ترامب إلى أنه لم يعلن الطوارئ أثناء خطابه الذي ألقاه مساء يوم الثلاثاء ونقله التلفزيون، لأنه اعتقد أن من الممكن التوصل إلى اتفاق مع الكونغرس.

وقال ترامب “لأني اعتقد أننا لابد أن نتوصل لاتفاق. لكن إذا لم يحدث قد أسلك هذا الطريق. أملك الحق المطلق في إعلان الطوارئ على المستوى الوطني إن أردت”.