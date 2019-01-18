الجيش التركي يدفع بتعزيزات جديدة إلى الحدود السورية‎

وصلت ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، اليوم الجمعة، تعزيزات عسكرية جديدة، تمهيدًا لنشرها على الوحدات المتمركزة في الحدود مع سوريا.

ووفقًا لوكالة الأناضول الحكومية، فإن “قافلة التعزيزات التي تضم شاحنات محمّلة بالعتاد والسلاح، وصلت غازي عنتاب قادمة من ولاية هطاي جنوب البلاد”.

وأوضحت أن “التعزيزات أكملت طريقها باتجاه ولاية شانلي أوروفة، بعد توقفها ساعات في غازي عنتاب”.

وخلال الآونة الأخيرة، كثّف الجيش التركي من تعزيزاته في المنطقة الجنوبية، وسط ترقب لإطلاقه عملية عسكرية ضد المسلحين الأكراد شمالي سوريا.