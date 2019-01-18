تركيا ترفض دخول دمشق إلى منبج

المصدر: ا ف ب

عبرت تركيا الجمعة، عن معارضتها لأي وجود للنظام السوري في مدينة منبج الأساسية التي دعت وحدات حماية الشعب الكردية، المناهضة لأنقرة، الجيش السوري إلى الانتشار فيها.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية هامي أكسوي لصحافيين، إن “جهود وحدات حماية الشعب الكردية لإدخال النظام إلى منبج لا يمكن السماح بها”.

وأكد أكسوي أن “هدف خارطة طريق منبج واضح”، مشيرًا إلى أنها تنص على أن “تنسحب وحدات حماية الشعب الكردية من منبج وتتسلم الولايات المتحدة الأسلحة، ومنبج يحكمها المقيمون فيها”.

وتسيطر حاليًا “قوات سوريا الديمقراطية” التي يهيمن عليها المسلحون الأكراد المدعومين من واشنطن، على مدينة منبج الواقعة في شمال سوريا.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية مجموعة “إرهابية”؛ بسبب ارتباطها بحزب العمال الكردستاني الذي يشن حركة تمرد على الأراضي التركية منذ 1984.

وتشكل منبج أيضًا موقعًا للقوات الأمريكية التي استهدفها، الأربعاء، هجوم تبناه تنظيم داعش وأسفر عن سقوط 19 قتيلًا، بينهم أربعة أمريكيين.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 19 كانون الأول/ديسمبر، أن الولايات المتحدة قد ألحقت مع حلفائها “الهزيمة” بتنظيم داعش، وأمر بسحب القوات الأمريكية من البلاد.

وبعد هذا الإعلان، دعا المقاتلون الأكراد الذين يخشون هجومًا تركيًا، في نهاية كانون الأول/ديسمبر، الجيش السوري إلى نشر قواته في المنطقة.

وشكلت منبج موضوع اتفاق توصلت إليه أنقرة وواشنطن، في أيار/مايو، لتهدئة التوتر، ينص على انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية وإنشاء دوريات مشتركة أمريكية تركية، بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر.