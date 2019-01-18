روسيا تنفي صحة زعم داعش المسؤولية عن انفجار أسقط عشرات القتلى

نفى محققون روس، اليوم الجمعة، صحة زعم تنظيم داعش أنه مسؤول عن انفجار بمبنى سكني أسقط 39 قتيلًا في ديسمبر/ كانون الأول.

وأعلن التنظيم ذلك، مساء أمس، في صحيفة “النبأ”، قائلًا إن مقاتليه يقفون وراء الانفجار الذي وقع بمدينة ماجنيتاجورسك في نهاية ديسمبر/ كانون الأول.

ولم يقدم التنظيم دليلًا يدعم مزاعمه.

وقالت لجنة التحقيقات الروسية في بيان، إنه ينبغي عدم الوثوق في الإعلان، وإن المحققين يبحثون كل الأسباب المحتملة للانفجار.

وأضاف البيان أن النظرية الأولى لدى المحققين، هي أن الانفجار وقع نتيجة تسرب غازي.