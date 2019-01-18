التحالف الدولي يقصف مسجدًا يحوي قيادة داعش بدير الزور السورية

أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش” بقيادة الولايات المتحدة، قصف مسجد في بلدة “الصفافية” التابعة لمحافظة دير الزور شرقي سوريا.

وقال التحالف، في بيان الجمعة، إنه تم في 17 كانون الثاني/يناير الجاري استهداف مركز قيادة وتحكم لـ”داعش” داخل مسجد في الصفافية بسوريا.

وذكر البيان بأن “داعش” يستخدم المنشآت الخاضعة للحماية، وبالتالي يجعلها عرضة للاستهداف، مشيرًا إلى أن الهجوم أدى إلى مقتل “إرهابيين يشكلون خطرًا على حلفائنا السوريين”.

وقتل عشرات المدنيين الشهر الماضي، جرّاء هجوم للتحالف الدولي على مسجد ومستشفى في بلدة “هجين” بدير الزور، والتي تشهد اشتباكات بين “داعش” وقوات سوريا الديمقراطية.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر محلية أن 7 مدنيين قتلوا جرّاء قصف للتحالف على مسجد الزوية في “هجين” يوم 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

ووفق المصادر فأن 6 مدنيين قتلوا أيضًا جرّاء غارة جوية شنها التحالف الدولي على معهد للقرآن الكريم في هجين يوم 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر 2018، تسبب هجوم لمقاتلات التحالف على مسجد عثمان بن عفان في دير الزور خلال صلاة الجمعة بمقتل 16 مدنيًا، فيما قتل 30 مدنيًا بينهم طفلان في هجوم على مسجد عمار بن ياسر يوم 18 من الشهر نفسه.

ويقول التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا إن القصف على المساجد يستهدف تنظيم “داعش”.