ارتفاع ضحايا هجوم أكاديمية الشرطة الكولومبية إلى 21

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الذي استهدف أكاديمية للشرطة في العاصمة الكولومبية بوغوتا، مساء الخميس، إلى 21 قتيلًا.

وقالت الشرطة الكولومبية، في بيان الجمعة، إن “21 شخصًا بينهم منفذ الهجوم الإرهابي، قتلوا في التفجير الذي وقع أمام أكاديمية الشرطة (جنرال سانتاندر)، جنوبي العاصمة”.

وأشار البيان إلى أن “68 شخصًا أصيبوا في التفجير، ونقلوا إلى المشافي”، حيث غادر منهم 58، عقب تلقي العلاج.

ودعت الشرطة المواطنين إلى الإدلاء بأي معلومة تخدم التحقيقات، وتعهدت بإلقاء القبض على المتورطين في الهجوم، فيما أعلنت السلطات المحلية، حدادًا وطنيًا لمدة ثلاثة أيام؛ على خلفية الهجوم.

وفي وقت سابق، قالت وكالة “أسوشييتد برس”، إن متمردي اليسار من “جيش التحرير الوطني”، كثفوا هجماتهم على أهداف للشرطة في كولومبيا، وسط مواجهة مع الرئيس المحافظ إيفان دوكي، حول كيفية استئناف محادثات السلام المتعثرة.