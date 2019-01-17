ماي: لا يمكن استبعاد الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الخميس، إنه من “المستحيل” بالنسبة لها استبعاد سيناريو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وهو شرط وضعه زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن لبدء محادثات معها للتوصل إلى تسوية حول “بريكست” مع بروكسل.

وكتبت ماي ردًا على كوربن: “قلت إن استبعاد بريكست دون اتفاق هو شرط مسبق لكي نتمكن من اللقاء، ولكن هذا الشرط مستحيل لأنه ليس من صلاحيات الحكومة استبعاد الخروج دون اتفاق”.

وفازت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في اقتراع على الثقة في البرلمان، يوم الأربعاء، بأغلبية 325 صوتًا مقابل 306 أصوات.

وتعني هذه النتيجة أن ماي ستستمر في التواصل مع أعضاء البرلمان من مختلف الأحزاب؛ لمحاولة إيجاد توافق حول كيفية المضي قدمًا في سبيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعدما رفض البرلمان الثلاثاء الاتفاق الذي توصّلت إليه.

وناشدت تيريزا ماي، أحزاب المعارضة في بلادها، العمل معًا من أجل تنفيذ نتائج استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي”بريكست”.

وبخصوص رفض مجلس العموم الثلاثاء، لاتفاق “بريكست”، الذي تم التوصل إليه بين بريطانيا، والاتحاد الأوروبي، قالت ماي: “أوضح النواب سبب رفضهم لذلك، والآن علينا أن نحدد معًا وبشكل بنّاء ما يرغب فيه البرلمان”.