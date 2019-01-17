ظريف: مستعدون للتعاون في المجال النووي مع العراق

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الخميس، إن بلاده لن تسمح للمسؤولين الأمريكيين وشخص وزير الخارجية مايكل بومبيو، بالتدخل في العلاقات الإيرانية العراقية، مضيفًا أن “طهران مستعدة للتعاون في المجال النووي مع العراق في إطار اللوائح الدولية”.

وأوضح ظريف في حديث للصحفيين بمدينة النجف وسط العراق، آخر معقل لزيارته التي استمرت 5 أيام، خلال اجتماعه برجال الأعمال، “أن علاقتنا مع العراق، مثل بعض الدول الأخرى، ليست مصطنعة، ونحن والعراق لدينا علاقات قبل وجود الولايات المتحدة، وسنواصل تلك العلاقات”.

وردًّا على سؤال حول الفرق بين زيارة وزراء خارجية إيران والولايات المتحدة للعراق، قال ظريف: إن “علاقتنا مع العراق ليست متغطرسة، فنحن إخوة، وهذه أطول رحلة أقوم بها لبلد في العالم، وهذه علامة على الاهتمام والعلاقات الخاصة بين الدولتين والبلدين”.

وقال ظريف الذي شملت زيارته العاصمة بغداد وأربيل والسليمانية وكربلاء والنجف، “بكل ثقة تتمتع العلاقات بين إيران والعراق بأفق مشرق ورائع للغاية”.

وأضاف:”تحتاج الدولتان إلى تنمية اقتصادية أكثر من أي وقت مضى، ويجب أن نعمل سوية لتحسين سبل العيش للبلدين”، داعيًا إلى عدم السماح للولايات المتحدة بالتأثير على العلاقات بين طهران وبغداد.

وفي إجابة عن سؤال آخر حول التعاون النووي بين إيران والعراق، قال ظريف: إن “إيران مستعدة للتعاون مع جيرانها في إطار اللوائح الدولية في هذا المجال”.