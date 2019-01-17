عقب هجوم منبج.. مسؤولون أمريكيون: لا تراجع عن قرار الانسحاب من سوريا

أكد مسؤولون رفيعو المستوى في البيت الأبيض، الأربعاء، أنه لا يوجد أي تراجع بخصوص قرار الرئيس دونالد ترامب، الخاص ببدء سحب الجنود الأمريكيين من سوريا.

جاء ذلك بحسب خبر أذاعته محطة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، نقلًا عن تصريحات أدلى بها عدد من المسؤولين – لم يتم الكشف عن هويتهم – لمراسليها بالبيت الأبيض.

وقال المسؤولون الأمريكيون، إنه “لا يوجد في الوقت الراهن أي تراجع أو تغيير بخصوص قرار الرئيس ترامب المتعلق بسحب جنود بلاده من سوريا”.

ويأتي هذا عقب تصريحات لعضو مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، قال فيها إن قرار سحب القوات الامريكية من سوريا “أثار حماسة داعش”.

وكان غراهام يعلق خلال جلسة بالكونغرس الأمريكي، الأربعاء، على إعلان التحالف الدولي مقتل جنود أمريكيين في هجوم بمدينة منبج، شمالي سوريا، تبناه تنظيم داعش.

وطالب غراهام الرئيس ترامب بـ”إعادة النظر في قراره لسحب القوات الأمريكية من سوريا”.

وفي ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، أعلن دونالد ترامب قراره سحب قوات بلاده من سوريا.